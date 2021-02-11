Сунжа, Ингушетия, , 09:09 — REGNUM В Ингушетии выяснили причину проверочных мероприятий в образовательных учреждениях города Сунжа. Оказывается, в полицию поступил анонимный звонок о минировании школы №7, после чего учеников и педагогов эвакуировали, а в школе были проведены проверки на наличие возможного взрывного устройства.

Инцидент произошел 8 февраля. В обследовании здания учебной организации приняли участие сотрудники полиции, кинологические расчеты. На место выезжали оперативно-следственная группа и экстренные службы. Вся эта масштабная работа была проведена из-за сообщения о ложном минировании, которое совершили трое учеников школы, пишет «Интерфакс-Юг».

За короткое время личности «телефонных минеров» были установлены. Теперь к ответственности за их действия привлекут родителей. Им придется платить штраф в размере от 200 тысяч до 2 млн рублей.

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