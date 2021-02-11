Южно-Сахалинск, , 08:36 — REGNUM На Сахалине депутаты областной думы избрали председателя профсоюзов Анатолия Крутченко на должность уполномоченного по правам человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На пост омбудсмена помимо Крутченко претендовала депутат Ирина Никитина. Народные избранники большинством голосов поддержали кандидата, выдвинутого Общественной палатой Сахалина. Анатолия Крутченко поддержали фракция «Единой России», губернатор Валерий Лимаренко. Его кандидатуру согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Анатолий Крутченко родился в Южно-Сахалинске. Окончил Южно-Сахалинский лесотехнический техникум и Дальневосточный технический рыбохозяйственный институт во Владивостоке.

Предыдущий уполномоченный по правам человека на Сахалине Сергей Седов добровольно покинул пост, после того как в его декларации о доходах были выявлены несоответствия.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области возглавил Алексей Ракитский, который ранее занимал пост главного архитектора Югры.