Южно-Сахалинск, , 04:42 — REGNUM Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области возглавил Алексей Ракитский, который ранее занимал пост главного архитектора Югры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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До последнего момента Ракитский работал в должности руководителя департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа, являлся главным архитектором Югры.

Новому министру архитектуры 38 лет. Он окончил архитектурный факультет Томского государственного архитектурно-строительного университета по специальности архитектор. В 2018 году получил второе высшее образование по специальности юрист.

«Имеет 14-летний опыт работы в сфере архитектуры и градостроительства в другом нефтегазодобывающем регионе страны — Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО)», — уточнили в правительстве Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, место главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, ставшего скандально известным после того, как всевозможными способами пытался избежать судебного наказания за пьяную езду на автомобиле, с 11 ноября, занял Андрей Овсянников. Этот чиновник, три года проработавший главой Троицкого района, «прославился» тем, что использовал служебный автомобиль для личных поездок из райцентра в Барнаул.