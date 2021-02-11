Идлиб, Сирия, , 03:28 — REGNUM Совместные тренировки российских и турецких военнослужащих прошли в сирийской провинции Идлиб, сообщил 10 февраля журналистам представитель командования вооруженных сил Турции.

По его словам, целью учения стала отработка действий патрульных в зоне, где всё ещё нарушается режим прекращения огня. Военнослужащие отработали порядок перемещения в колонне, отражение нападения на нее и эвакуацию раненых, а также передвижение на участках, где вероятны засады боевиков.

«Нам необходимо еще раз отработать все задачи. Я знаю, что тут все люди опытные. Но нам важно добиться максимально слаженной работы», — прокомментировал ситуацию представитель Турции.

Напомним, российские и турецкие силы введены в районы на северо-востоке Сирии по соглашению, подписанному президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2019 году.

Первая такая тренировка прошла в Сирии в конце августа 2020 года. На ней российская военная полиция и турецкие военнослужащие отработали противодействие диверсионным группам противника, оказание медицинской помощи раненым и эвакуацию поврежденной техники.

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