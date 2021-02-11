Бразилиа, , 01:43 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заряжения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 9 659 167 после выявления еще 59 602 носителей. Об этом 10 февраля сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Вместе с тем 8 596 130 фактов инфицирования завершились выздоровлением пациентов. Кроме того, за последние сутки в старне зафиксировали 1330 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране от последствий этого заболевания скончались 234 850 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Бразилию поступят 5600 литров сырья для производства 8,7 млн доз вакцины CoronaVac, разработанной китайской лабораторией Sinovac для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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