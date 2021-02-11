Стокгольм, , 01:16 — REGNUM План подвергнуть вакцинации против коронавирусной инфекции все взрослое население Швеции к концу июня может быть недостижим, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл газете Dagens Nyheter.

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«Это становится сложней с каждым днем. Чем больше поставок препарата откладываются, тем важнее сделать все в очень короткий промежуток времени», — зааявил он.

По его словам, минздрав Швеции из-за перебоев с поставками вакцины может не успеть привить население страны согласно первоначальному плану. Тегнелл подчеркнул, что поставки задерживают как AstraZeneca, так и Pfizer. Причем объем поставок будет также снижен вдвое.