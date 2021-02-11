Каир, , 00:46 — REGNUM Египет начал выпуск 15 млн памятных монет в честь медработников, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией в стране, заявил советник египетского минфина Шериф Хазем агентству Синьхуа.

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«Мы уже начали выпускать монеты и сделали их доступными на рынке. Выпуск завершится в течение ближайших шести месяцев. Но они останутся на руках у людей, так как хождение монет обычно длится от 15 до 20 лет», — заявил он.

Он добавил, что будет выпущено 10 млн монет достоинством в один египетский фунт и пять млн полуфунтовых, которые чаще всего используют жители Египта. Хазем подчеркнул, что власти не хотели выпускать золотые или серебряные монеты, «которые окажутся лишь у малого числа людей».

По последним данным, в Египте с начала пандемии выявили 170 780 носителей коронавируса нового типа. Уже смогли выздороветь 133 098 пациентов, еще 9751 с болезнью не справился и скончался.