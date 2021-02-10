Москва, , 18:37 — REGNUM Каждый день в Москве 15−20 тыс. жителей делают прививки от коронавирусной инфекции, сообщил 10 февраля председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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Он отметил, что Москва приступила к вакцинации раньше других регионов страны, ещё 5 декабря 2020 года. Сейчас в столице работают 100 пунктов вакцинации на базе поликлиник. Кроме того, выездные пункты вакцинации в ТЦ и других местах принимают жителей без записи.

«Ежедневно вакцинируются от 15 до 20 тысяч москвичей», — сказал председатель думы.