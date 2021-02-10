Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошли обыски в нескольких ритуальных компаниях из-за присвоения денежных средств, совершенных с использованием должностных положений. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 39-летний сотрудник одного из похоронных предприятий, а также иные неустановленные лица разработали преступный план, чтобы похитить имущество предприятия. В 2020 году фигурант и его сообщники на территории Ленинградской области получали денежные средства от заказчиков ритуальных услуг, но полученные суммы либо вовсе не вносились на счет компании, либо вносились частично.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД злоумышленник был изобличен. В отношении него расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения»).

«С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ГСУ СКР по СПб.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит более десяти обысков. Оперативники ищут предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

По данным издания «Фонтанка», обыски прошли в помещениях президента Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерия Ларькина на улице Достоевского, д. 9. А также в офисе ассоциации на 1-й Советской, 8, помещениях «Похоронного дома» бюро ритуальных услуг на Константиновской, 6, в Петергофе, офисе ООО «Похоронного дома» в Кронштадте и кабинетах Ассоциации предприятий похоронной отрасли на Большом Сампсониевском, 68, в бизнес-центре «Выборгская застава».