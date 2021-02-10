Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Движение автотранспорта по федеральной платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Петербург) в среду, 10 февраля, пришлось временно перекрыть из-за обрыва воздушной линии электропередач на 667 км трассы и необходимости срочного ремонта электрической коммуникации.

Как сообщили в администрации М-11, движение прекращено с 14 до 17 часов:

в сторону Москвы — от КАДа Петербурга (684 км М-11) до съезда на трассу А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (648 км) в Ленинградской области;

в сторону Санкт-Петербурга — от съезда на А-120 (648 км) до съезда на Софийскую улицу и Колпино (669 км) на территории Санкт-Петербурга.

«Пожалуйста, выбирайте другие маршруты следования заранее», — попросили в администрации трассы М-11.

Платная трасса М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг северной столицы. Она стала самым масштабным федеральным инвестиционным дорожным проектом в истории современной России. Она проходит по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и имеет протяженность 669 километров.