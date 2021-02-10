Тбилиси, , 15:19 — REGNUM В Грузию привезли 50 000 шприцев для прививок вакциной от COVID-19, произведенной американской компанией Pfizer. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 10 февраля рассказала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

«Мы получили 50 000 специальных шприцев для прививок вакциной Pfizer. Тренинг по использованию этих шприцев в медицинских учреждениях, где они будут распространяться, уже проведен», — сказала Габуния.

Она добавила, что запасы шприцев будут пополнять по мере необходимости и в зависимости от того, вакцину от какого производителя будут поставлять Грузии в дальнейшем.

Напомним, ранее в минздраве Грузии сообщили, что во второй половине февраля ожидают поставку 29 250 доз вакцины от COVID-19. Сначала прививать будут медицинских работников. Всего в Грузии планируют получить в 2021 году 3,9 млн доз вакцин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии подготовили девять клиник для вакцинации от COVID-19