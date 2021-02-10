Джакарта, , 14:36 — REGNUM Региональная полиция Западного Сулавеси распределила 50 460 блюд среди пострадавших от землетрясения в округах Мамуджу и Маджене в Индонезии, сообщает Antara.

«Мы открываем столовую каждый день и готовим 50 460 блюд, которые раздаются беженцам. Мы постараемся сохранить эту общественную кухню в рабочем состоянии», — заявили в региональной полиции Западного Сулавеси.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай, Индия и Индонезия лидируют в категории развивающихся стран по мировой логистике и индустрии цепочек поставок в ежегодном рейтинге Agility Emerging Markets Logistics Index.

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