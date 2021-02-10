Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM В Свердловской области выписали с начала пандемии COVID-19 уже 66 440 человек, у которых ранее выявляли данную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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За минувшие сутки в области выписали 296 человек. 9 февраля 2021 года сообщалось 299 пациентов.

В регионе лежат в тяжёлом состоянии 311 пациентов с COVID-19 (204 из них размещены в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 134 — на аппаратах ИВЛ). Ещё у 1701 пациента наблюдается состояние средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён уже 2 171 случай смерти от COVID-19.

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