Стокгольм, , 12:05 — REGNUM Сокращение поставок вакцины от COVID-19 может привести к тому, что второй этап иммунизации населения Швеции может затянуться до мая текущего года. Об этом сообщила представитель глава департамента Ассоциации органов муниципального и областного управления Швеции Эмма Спак в интервью газете Aftonbladet.

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«Если в поставках произойдут иные изменения, то существует риск того, что с началом второй фазы будут дальнейшие задержки», — заявила Спак.

Ранее Агентство общественного здравоохранения Швеции включила группу лиц в возрасте 65−69 лет во вторую фазу кампании по иммунизации. Вакцина им будет предложена наравне с лицами в возрасте 70 лет и старше.

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