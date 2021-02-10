Сантьяго, , 08:44 — REGNUM Общее число жителей Чили, которые прошли вакцинацию от COVID-19, на сегодняшний день превысило 1 млн. Об этом 10 февраля сообщает чилийский минздрав.

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«На сегодняшний день в стране были вакцинированы 1 025 580 человек», — говорится в сообщении министерства и указывается, что 222 070 жителям страны поставили данную прививку в течение последних суток.

Также указывается, что глава минздрава страны назвал данную цифру, достигнутую за неделю продолжающей иммунизации населения, большим достижением.

Отметим, вакцинация от COVID-19 началась в Чили 3 февраля, он ведется с использованием препаратов от американской компании Pfizer и китайской Sinovac.