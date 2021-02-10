Пенза, , 08:40 — REGNUM Руководствуясь рекомендациями управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в регионе вновь продлили режим повышенной готовности. Соответствующие постановление подписал губернатор Иван Белозерцев накануне, 9 февраля.

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Согласно документу, режим повышенной готовности продлен по 26 февраля включительно без изменений. В настоящее время на территории области работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей. Действует масочный режим в транспорте и общественных местах. Открыты гостиницы и санатории, работают образовательные организации, в том числе с применением дистанционного обучения. Для граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции.

ИА REGNUM напоминает, в Карачаево-Черкесии продлен период самоизоляции для лиц старше 65 лет. Им придется оставаться дома еще две недели — до 19 февраля.

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