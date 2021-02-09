Черкесск, , 08:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продлен период самоизоляции для лиц старше 65 лет. Им придется оставаться дома еще две недели — до 19 февраля. Указ об этом подписал накануне, 8 февраля, глава республики Рашид Темрезов, сообщили в его пресс-службе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Документ подписан в целях упорядочения процедуры оформления листков нетрудоспособности и назначения и выплаты пособий по больничным для трудоустроенных граждан в возрасте 65 лет и старше.

Напомним, указ о введении на территории Карачаево-Черкесии режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был подписан весной 2020 года. С тех пор его положение о самоизоляции для лиц старше 65 лет неоднократно продлевалось.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии снова продлили ограничения для пожилых жителей