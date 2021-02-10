Аддис-Абеба, , 04:55 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявил 572 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

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Таким образом, общее число выявленных с начала пандемии носителей SARS-CoV-2 на эфиопской территории достигло 143 566. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии скончались 2158 человек от осложнений COVID-19.

В настоящее время Эфиопия является одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран Африки. Она занимает пятое место по общему количеству инфицированных после ЮАР, Марокко, Туниса и Египта.