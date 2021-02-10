Сантьяго, 10 февраля 2021, 02:33 — REGNUM Переговоры о поставках в Чили российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» завершитель успешно. Об этом заявил глава минздрава Энрике Парис 9 февраля на пресс-конференции.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»
По его словам, речь идет о поступлении препарата в будущем.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Чили стартовала массовая вакцинация от COVID-19. В этот же день Энрике Парис объявил о переговорах с Россией по поводу возможного получения чилийскими центрами вакцины «Спутник V».
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Чили начали переговоры о возможной закупке вакцины «Спутник V»