Москва, , 21:58 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, объявленный из-за гололедицы, продлён до четверга, 11 февраля. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Как уточняется, теперь предупреждение действует до 12:00 мск 10 февраля.

Напомним, ранее сегодня синоптики предупредили о морозе и метелях в Москве. Ожидается, что к середине недели столбики термометров могут опуститься до — 27 °C, при этом прогнозируется ветер скоростью до 17 метров в секунду.

Читайте ранее в этом сюжете: Снег и гололёд привели к восьмибалльным пробкам в Москве