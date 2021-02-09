Стокгольм, , 19:59 — REGNUM Новые карантинные ограничения, введенные в зимний период, оказали сдерживающее воздействие на распространение коронавирусной инфекции на территории Швеции. Однако постепенное снижение числа случаев заражение, имевшее место в начале 2021 года, похоже, прекратилось. Об этом в ходе пресс-конференции заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

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«Похоже, что большую часть этой зимы у нас будет сложная ситуация с COVID-19», — заявил Тегнелл.

Поскольку Швеция достигла пика второй волны пандемии незадолго до Рождества, количество новых случаев заражения постепенно сокращалось. Однако в последнее время данная тенденция сходит на «нет».

«Меры, которые мы принимали на местах, похоже, оказали сдерживающее воздействие. Но вызывает небольшое беспокойство то, что тенденция к снижению замедлилась», — добавил Тегнелл.

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