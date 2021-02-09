Витория-Гастейс, Испания, , 19:57 — REGNUM Верховный суд автономного сообщества Страна Басков (Испания) принял решение удовлетворить просьбу владельцев отелей Эускади о разрешении открытия баров и ресторанов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета El País.

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В Верховном суде испанского региона посчитали, что деятельность ресторанов и баров «не является в настоящее время элементом реальной и серьезной опасности для здоровья общественности».

В судебном постановлении в качестве обеспечительной меры было принято решение о приостановлении действия постановления правительства Страны Басков, запрещающего открытие гостиниц и предприятий общественного питания в тех муниципалитетах, в которых общее число случаев заражения коронавирусом составляет более 500 случаев на 100 000 жителей.

Отмечается, что в настоящее время работа ресторанов и отелей приостановлена примерно в 80 муниципалитетах в данном регионе.

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