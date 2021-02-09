Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM В Свердловской области на вакцинацию от COVID-19 записались уже почти 100 тыс. человек. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

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Эти граждане оставили заявки через интернет и по номеру 122. Чиновник отметил, что привиться можно в более 100 прививочных кабинетах, которые действуют в более 70 медучреждениях.

Также открываются дополнительные пункты вакцинации, добавил Креков. И призвал мэров ежедневно отслеживать ход прививочной кампании на своих территориях.