Екатеринбург, , 17:14 — REGNUM В Свердловской области каждый день прививают от COVID-19 порядка пяти тысяч человек. Об этом на заседании оперштаба заявил вице-губернатор Павел Креков.

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По его словам, на данный момент этого недостаточно. Прививочную кампанию необходимо ускорить.

«Сегодня нам нужны более высокие темпы вакцинирования», — отмечает Креков. Как сообщало ИА REGNUM, власти намерены привить порядка 60% населения.

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