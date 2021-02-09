Москва, 9 февраля 2021, 12:54 — REGNUM Мнение президента Украины Владимира Зеленского, заявившего об отказе закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», является мнением меньшинства в его стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, — это, наверное, позиция абсолютного меньшинства», — сказал Песков.
Он назвал очевидным тот факт, что среди украинских граждан «есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной».
Песков уверен в том, что число таких граждан «абсолютно немалое».
Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что слова украинского президента «серьёзно противоречат» проведённым исследованиям в отношении российской вакцины.
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