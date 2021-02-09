Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM У Екатеринбурга появятся ещё 25 машин скорой помощи. Об этом заявил новый глава города Алексей Орлов, выступая на заседании Екатеринбургской городской думы.

Закупку совершит «Фонд святой Екатерины». Ранее организация уже передала Екатеринбургу 30 автомобилей, которые закупили на средства уральских меценатов.

Сроки поставки и стоимость автомобилей названы не были.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горздрав Екатеринбурга вошёл в систему свердловского министерства здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Путину доложили о ситуации со скорой помощью в Екатеринбурге