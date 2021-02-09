Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали 289 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Впервые с начала ноября 2020 года количество выявленных за день заражённых оказалось меньше 300. Теперь в регионе подтверждено 73 377 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Диагноз лабораторно подтвердили жителям Екатеринбурга (44 человека), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, поселка Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ранее сняли ограничения на работу частных детских садов и организаций общепита.

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