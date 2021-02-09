Саратов, , 10:46 — REGNUM В Саратовской области приняли участие в вакцинации от коронавируса, по информации на 9 февраля, 34 643 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Первый этап вакцинации прошли 29 297 жителей. Полностью завершили иммунизацию 5 346 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области число носителей коронавирусной инфекции по состоянию на 9 февраля достигло 45 356 человек, за сутки инфицированы 242 жителя. Выздоровели с начала пандемии 40 099 пациентов или 88,4%, за сутки — 265 человек.

Читайте также: Более 40 тыс. жителей Саратовской области побороли коронавирус