Саратов, , 09:39 — REGNUM В Саратовской области число носителей коронавирусной инфекции по состоянию на 9 февраля достигло 45 356 человек, за сутки инфицированы 242 жителя. Минувшим днем заболели 236 человек. Выздоровели с начала пандемии 40 099 пациентов или 88,4%, за сутки — 265 человек. Всего скончались 578 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Лидирует по числу новых выявленных случаев Саратов — 95 заболевших, в Энгельсском районе — 35 человек, 24 — в Балаковском, остальные — в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 87 пациентов, 47 — в возрасте от 50 до 59 лет, еще 43 человека — от 30 до 39 лет, 15 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 16 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 122 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, примерно 20% российских санаториев подготовили курсы по восстановлению переболевших COVID-19. Программы реабилитации разработаны по рекомендациям Минздрава России, и к лету число здравниц с соответствующими услугами увеличится. Сейчас же предложение превышает спрос.

Читайте также: Российские санатории подготовили программы реабилитации после COVID-19