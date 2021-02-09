Рим, , 10:16 — REGNUM Папа Римский Франциск внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове. Об этом глава всей Католической церкви сообщил 8 февраля, обращаясь к членам дипломатического корпуса, аккредитованным при Святом Престоле.

По его словам, он наблюдает за ухудшением межкорейских отношений, упомянув подрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне в июне 2020 года.

Других комментариев по поводу Корейского полуострова не было, однако Папа Римский неоднократно публично выражал поддержку мирному процессу.

Предполагается, что его замечания прозвучали на фоне возможных изменений в ситуации на Корейском полуострове в связи с новой североамериканской политикой администрации Джо Байдена.