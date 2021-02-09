Владивосток, , 03:30 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Приморье, особое внимания уделил вопросу борьбы с распространением коронавируса. Зампредседателя правительства в целом отметил снижение уровня заболеваемости в крае, но обратил внимание на высокую смертность от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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«В крае темп прироста заболевших составляет 0,5%. Это чуть выше, чем средние показатели по Дальневосточному федеральному округу (0,4%). Но это существенно ниже, чем те темпы прироста, которые фиксировались несколько месяцев назад. В то же самое время никаких оснований для того, чтобы расслабляться, нет. По-прежнему, к сожалению, продолжают люди и болеть, и умирать. За последние сутки в Приморье умерло шесть человек. Это больше, чем в другой дальневосточной территории», — сказал Трутнев.

В Приморье выявлено 37,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 29,6 тыс. человек. Жертвами COVID-19 стали за весь период пандемии 569 приморцев. Коечный фонд, созданный специально для лечения пациентов с коронавирусом, занят на 43,1%.

На приобретение лекарств для лечения COVID-19 Приморью правительство РФ выделило 110 млн рублей. Ещё 143 млн на эти цели направили из краевого бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от COVID-19, заявил 8 февраля президент страны Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.