Ново-Огарево, Московская область, , 14:48 — REGNUM Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от COVID-19, заявил 8 февраля президент страны Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию, посвящённом выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине.

Вакцина «ЭпиВакКорона» Midural.ru

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"Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», — сказал глава государства.

Россия является единственной страной, у которой уже есть три вакцины отечественной разработки, напомнил Путин. Это крупный научный успех, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что пандемия коронавируса резко изменила ситуацию в высоких технологиях и политике стран, связанной с поддержкой научных разработок.

Задача состоит не только в том, чтобы получить новые знания и осуществить прорывные открытия, но и в том, чтобы плоды технологического прогресса были широко доступными для людей.

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