Москва, , 22:24 — REGNUM Сервисы выдачи разрешительной документации Роскомнадзора, Росавиации и Минпромторга стали доступны на портале государственных услуг. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе Минцифры.

В частности, как отметили в ведомстве, в электронный вид переведена выдача документов, необходимых для регистрации средства массовой информации.

Кроме этого, на портале стали доступны услуги по учёту гражданских беспилотников взлётной массой от 0,25 до 30 килограммов и выдаче лицензий и других разрешительных документов на экспорт и импорт отдельных видов товаров.

В Минцифры отметили, что в государственные органы ежегодно поступает более 35 тысяч обращений по указанным услугам.

«Мы существенно упростили процесс получения разрешений как на стороне заявителя, так и на стороне ведомства. По нашей оценке, в результате этой работы удастся сократить до 70 тысяч ежегодных личных визитов в органы власти», — прокомментировал замглавы ведомства Дмитрий Огуряев.

Напомним, в феврале 2020 года правительство России утвердило план перехода 15 федеральных органов власти на выдачу разрешительной документации в электронном виде. Согласно плану, до конца 2021 года на портале госуслуг должна появиться возможность оформления онлайн 47 разрешений, наиболее востребованных гражданами и представителями бизнеса.