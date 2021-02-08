Москва, , 21:12 — REGNUM В мире за последние сутки выявлено 376 569 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 105 805 951. Такие данные приводит 8 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 9664 пациента с COVID-19, число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 312 278.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Бразилия, Франция, Великобритания, Россия, Италия, Индия, Индонезия, Мексика и Германия.

Напомним, на днях генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил на пресс-конференции, что число людей во всём мире, получивших вакцину от COVID-19, превысило число выявленных инфицированных. Вместе с тем он отметил, что более ¾ вакцинированных пока приходится лишь на десять стран, которые аккумулируют 60% мирового ВВП.