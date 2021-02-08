Москва, , 20:25 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина поручить главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами учёных в российских регионах вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 8 февраля в социальной сети Facebook.

«Надо вообще разобраться с зарплатами в нашей стране во всех сферах жизнедеятельности и привести её в соответствии с уровнем жизни! Пора навести порядок в финансовой «жизни» страны после «наших» горереформаторов из 90-х годов», — пишет Александр С.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое требование главы государства говорит о безальтернативности ручного управления в подобных вопросах. Граждане уверены, что чиновники на местах не способны справиться с ситуацией самостоятельно.

«Ну, никак без «ручного управления»! И да, где деньги, Зин?», — пишет Svetlana B.

Некоторые комментаторы призвали главу государства обратить также внимание на ситуацию с зарплатами медиков, которые точно также как и учёные зачастую лишаются обещанных им денег.

«А, где зарплаты медиков, не хотят разобраться?», — задаётся вопросом Хаякава Ю.

Нашлись и те, кто считает, что ситуация на рынке труда в России является крайне печальной. Люди уверены, что если радикально не изменить ситуацию в позитивную сторону, что страну может постичь судьба позднего Советского Союза.

«Сначала цены на рынке труда (зарплаты) регулируем от балды, потом последствия этого регулирования — цены на товары. Методы популистские из СССР. Там кончилось пустыми полками всё», — поделился своим мнением Vadim M.

Напомним, 8 февраля президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами учёных в российских регионах.