Сухум, , 14:38 — REGNUM Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб продолжает лечиться от COVID-19 в Москве, его состояние здоровья постепенно улучшается. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба абхазского правительства.

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«Состояние здоровья премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба отмечается стабильно-положительной динамикой», — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности Анкваба на время его госпитализации временно поручено вице-премьеру Абхазии Владимиру Делбе.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации Анкваба стало известно 30 декабря 2020 года. 8 января в пресс-службе абхазского правительства сообщили, что его переводят в Москву.

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