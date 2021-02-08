Благовещенск, 8 февраля 2021, 12:10 — REGNUM В правительстве Приамурья произошли кадровые изменения — пост министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области покинул Алексей Венглинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
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Известно, что Венглинский написал заявление по собственному желанию.
Исполняет обязанности министра с 6 февраля Алексей Севостьянов.
Как сообщало ИА REGNUM, на должность исполняющего обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии назначен Алексей Грибанов. Соответствующий указ подписал врио главы республики Артем Здунов.