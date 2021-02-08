Саранск, , 08:45 — REGNUM На должность исполняющего обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии назначен Алексей Грибанов. Соответствующий указ подписал врио главы республики Артем Здунов.

Также новым заместителем руководителя администрации лавы региона назначен Ленар Сабиров.

Грибанов начал трудовую деятельность в КС-банке. Ранее занимал должность первого заместителя главы минэкономики Мордовии.

Ленар Сабиров — выходец из Татарии. В период с 2008 по 2017 год возглавлял клинический госпиталь МВД по Татарии. В 2018 году занял пост советника премьер-министра Дагестана, которым на тот момента являлся Здунов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 января был подписан указ об освобождении от должности первого заместителя председателя правительства Мордовии — министра экономики, торговли и предпринимательства Владимира Мазова. Мазов является фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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