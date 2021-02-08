Москва, , 09:42 — REGNUM В Москве на портале «Активный гражданин» завершилось голосование по вопросам направления развития волонтерского движения в столице, сообщается на сайте градоначальника.

По мнению большинства опрошенных, самое главное направление развития волонтёрства — социальная сфера. На втором месте — экология, на третьем — медицина и здравоохранение.

Также активные москвичи считают, что нужно развивать волонтёрское движение по следующим направлениям: культура, спорт, патриотическое воспитание. донорство и общественная безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на февраль 2021 года в Москве в волонтерскую деятельность в Москве вовлечены более 500 тысяч горожан.

Читайте также: В Москве запускают программу для волонтёров старшего возраста