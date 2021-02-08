Пхочхон, Южная Корея, , 08:55 — REGNUM На ферме по разведению 160 тыс. кур-несушек в южнокорейском городе Пхочхон провинции Кёнгидо расследуют предполагаемый случай заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны через один-три дня.

Тем не менее по состоянию на утро 8 февраля на территории Южной Кореи выявлено 87 очагов высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено порядка 26 млн пернатых.

В связи с этим розничные цены на куриные яйца выросли на 43,8% в годовом исчислении.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 29 января по 4 февраля в стране зафиксировали 25 случаев заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди диких птиц.

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