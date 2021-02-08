Казань, , 08:47 — REGNUM Среди жителей Татарии заболеваемость коронавирусной инфекцией сохраняется на стабильном уровне. За первую неделю февраля ежедневно регистрировалось около 85 новых случаев. Об этом заявила врио главы управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

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По итогам января каждый третий заболевший переносил недуг в легкой и бессимптомной форме, каждый четвертый — в форме внебольничной пневмонии, доля тяжелых пациентов составила 3,3%. На 34% возросла заболеваемость среди жителей старше 65 лет. Кроме этого, увеличилась до 73% доля внутрисемейных заражений. По словам представителя республиканского ведомства, это стало следствием новогодних каникул и походов в гости.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии иммунизацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 5 февраля, провели вакциной «Спутник V» 15 398 жителям. Всего в республику поступило 81 122 комплекта доз вакцины, использовано из них 19%.

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