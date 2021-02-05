Казань, , 11:58 — REGNUM В Татарии иммунизацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 5 февраля, провели вакциной «Спутник V» 15 398 жителям. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Вторую дозу препарата получили 3 122 человека, за сутки — 230 жителей. Всего в республику поступило 81 122 комплекта доз вакцины, использовано из них 19%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии до конца марта не планируют снимать коронавирусные ограничения — они будут сохранены минимум до конца эпидсезона по гриппу и ОРВИ.

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