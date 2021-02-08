Кейптаун, , 04:03 — REGNUM Решение отложить начало вакцинации населения от COVID-19 препаратом разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca, было принято правительством в ЮАР. Об этом 7 февраля заявил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Звелини Мкизе.

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Повременить с началом массовой вакцинации власти ЮАР решили после публикаций о возможной малоэффективности препарата AstraZeneca от южноафриканского штамма коронавируса. Как пояснил глава минздрава страны, эта проблема является временной, старт массовой вакцинации будет дан сразу же после её решения.

Речь идёт о публикации издания Financial Times, где указывались предварительные данные клинических испытаний вакцины AstraZeneca. Утверждается, что препарат может быть малоэффективен для защиты от южноафриканского штамма коронавируса. Полностью результаты исследований будут опубликованы 8 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные сообщили об ограниченной эффективности вакцины от COVID-19 от AstraZeneca против штамма коронавируса, выявленного в ЮАР.

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