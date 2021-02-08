Куньмин, Китай, , 02:08 — REGNUM Пожарные потушили лесной пожар в провинции Юньнань на юго-западе Китая спустя несколько часов после его начала 6 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся примерно в 12:39 по местному времени в горах близ города Дали в провинции. Всего 579 пожарных и сотрудников прочих экстренных служб были привлечены к тушению возгорания.

Пожар удалось потушить примерно в 18:55 по местному времени того же дня. Удалось обойтись без жертв и пострадавших. По предварительному расследованию, пожар захватил 4 га площади леса. Причины возгорания изучаются.