Москва, , 23:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Российской Федерации выздоровели более 135 представителей Вооруженных сил (ВС), которые ранее заболели COVID-19. Об этом 7 февраля говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 136 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших … увеличилась до 28 957 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие 24 часа в РФ выявили более 16 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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