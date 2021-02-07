Москва, , 20:17 — REGNUM Заявление доктора исторических наук Юрия Рогулева о том, что отказ стран ЕС от проекта «Северный поток — 2» приведёт к коллапсу, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 7 февраля в социальной сети Facebook.

«Пока Спящий Джо проснётся, «Северный поток — 2» уже будет функционировать на полную мощь», — написал Александр Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что отказ от «Северного потока — 2» сам по себе не может угрожать европейской экономике. Тем не менее, многие согласились, что ЕС угрожает крах, но совершенно из-за других причин.

«Европа сама себя губит поэтапно и уверенно, закрывая на lockdown по полгода, уничтожая свою экономику, принимая беженцев безгранично, уничтожая культуру и Старый свет Европы. Тут и предрекать не нужно, и так всё видно и понятно», — считает Olga O.

Некоторые комментаторы оказались уверены, что те механизмы, которые уже заложены в экономике стран ЕС, в конце концов, должны привести к «краху».

»Почему так нервничает Европа? Во-первых, потому, что Россия находится в гораздо более сильном положении — с ресурсами, экономической и военной самодостаточностью. Во-вторых, в Европе уже несколько лет идёт дефляция, хоть и пока низкая. Но дефляция не поддаётся управлению, она, как снежный ком, разрушает производство и социальный мир», — поделился своими соображениями Александр С.

Нашлись и те, кто считает, что в ЕС нет «дураков» и те негативные процессы, которые угрожают экономике стран объединения, будут преодолены. Они считают, что западному миру же долгое время пророчат крах, но его до сих пор не случилось.

«Сто лет Европа гниёт и столько же ей предрекают крах! А что в итоге?», — задаётся вопросом Александр О.

Напомним, 7 февраль доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил о том, что отказ ЕС от проекта «Северный поток — 2» приведёт к коллапсу её экономики.