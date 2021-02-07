Ухань, Китай, , 19:37 — REGNUM Во время исследования происхождения SARS-CoV-2 в китайском городе Ухань были обнаружены «важные улики» экспертами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, заявил зоолог из Нью-Йорка Петер Дашак, помогающий миссии ВОЗ.

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Ученый сообщил, что во время обследования рынка морепродуктов, который был закрыт сразу после выявления случаев заражения, были найдены ключевые для расследования «подсказки».

»Люди ушли (с территории рынка — прим. ИА REGNUM) в спешке, — отметил ученый. — … Они оставили доказательства того, что происходило».

При этом он не стал уточнять, что это за «улики».

Отмечается, что эксперты ВОЗ с китайскими учеными уже посетили две больницы в Ухане, побывали на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, а также посетили Уханьский институт вирусологии.

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