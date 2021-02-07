Ташкент, , 08:57 — REGNUM В Узбекистане за сутки официально подтвердили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Общая численность выявленных случаев инфицирования достигла 79 098.

Десять случаев инфицирования подвтердили в Ташкентской области, пять — в Хорезмской области, четыре — в Самаркандской, три — в Кашкадарьинской, по два случая выявили в Наманганской области и Республике Каракалпакстан, один — в Джизакской области. 26 инфицированных были выявлены в столице Узбекистана в результате эпидемиологического расследования.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию в Узбекистане побороли 77 522 человека. За сутки выздоровели 32 человека.

На текущий момент лечение в условиях стационаров медицинских учреждений получают 955 инфицированных. 153 из них находятся в тяжелом состоянии, 29 — в критическом.