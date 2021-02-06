Москва, , 22:35 — REGNUM Более 130 представителей Вооруженных сил (ВС), которые ранее заболели COVID-19, выздоровели за прошедшие сутки в Российской Федерации. Об этом 6 февраля говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 135 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших … увеличилась до 28 821 чел».

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие 24 часа в РФ выявлено 16 627 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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