Москва, , 19:59 — REGNUM Материал издания Bloomberg, согласно которому российская вакцина «Спутник V» стала одним из крупнейших научных прорывов страны с советских времён, вызвал бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 6 февраля в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

»Неужели осознали? И что теперь делать России? Как с этим дальше жить? Представить невозможно», — пишет Джой В.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз такие статьи начинают появляться в столь известных западных изданиях, значит, Россия идёт по верному пути и мировое признание скоро настигнет страну.

«Всё идёт по плану, как и ожидалось. Доброжелатели уже заткнулись и начинают копить яд», — поделилась своим мнением Нина Ш.

Некоторые комментаторы отметили, что помимо производства вакцин Россия славится и другими достижениями. Тем не менее пользователи обрадовались тому, что разработки российских учёных в области вакцинирования нашли своё признание за рубежом.

«Почему только «Спутник V»? В России много чего, не имеющего аналогов в мире. И это не только вооружение», — считает Olga S.

Нашлись и те, кто указал на то, что помимо вакцины от COVID-19 Российская Федерация производила и другие крайне важные препараты.

«Блумберг забыл, вакцина какой страны остановила Эболу. Конечно, России», — отметила Александра Б.

Напомним, 6 февраля издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому российская вакцина «Спутник V» стала одним из крупнейших научных прорывов страны с советских времён.